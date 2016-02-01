Москва, 1 февраля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор с Аргентиной о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.

elsiglodetorreon.com.mx За решеткой

Согласно тексту федерального закона, договор между РФ и Аргентиной, подписанный в Буэнос-Айресе 12 июля 2014 года, ратифицирован. Стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в договоре условий передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы.

Осужденные будут отбывать наказание в государстве их гражданства, что будет способствовать защите прав и законных интересов граждан РФ. Ранее договор был ратифицирован Советом Федерации.