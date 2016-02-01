Петропавловск-Камчатский, 1 февраля, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Несколько тысяч жителей Петропавловска-Камчатского и ближайших районов пришли в понедельник, 1 февраля, в школу №1 камчатской столицы, где проходила церемония прощания с тремя 8-летними детьми: Даниилом Слисаренко, Александром Санько и Даниилом Винником, которые погибли 28 января, провалившись в колодец с кипятком.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM с места событий, из-за большого скопления желающих проводить мальчиков в последний путь в микрорайоне, где расположена школа, возникли пробки на дорогах. Люди несли цветы и мягкие игрушки. Прощание проходило в спортивном зале школы, который не мог вместить всех желающих выразить слова соболезнования родным школьников и проводить их в последний путь.

Как сообщало ИА REGNUM, трое друзей 28 января возвращались с занятий в школе и попали на теплотрассу, которая находится в 30 метрах от учебного заведения. Там они и провалились в колодец с кипящей водой, температура которой превышала 100 градусов.

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По факту случившегося СКР возбудил два дела — по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас дела объединены в одно производство. Арестован начальник первого района тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, который отвечал за проведение ремонтных работ на указанной теплотрассе. Именно его подчиненные, по версии следствия, вовремя не устранили утечку и прикрыли место аварии листом ДСП, не огородив место.

После случившегося на Камчатке началась проверка всех объектов ЖКХ на предмет аварий.