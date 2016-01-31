Грозный, 1 февраля, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал на своих аккаунтах в социальных сетях видео с лидером партии «Парнас» Михаилом Касьяновым. В кадре оппозиционер движется в прицеле оптической винтовки. Видео под заголовком «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции» чеченский лидер опубликовал ночью 1 февраля в социальных сетях Instagram и «Вконтакте».

instagram.com/kadyrov_95 Касьянов на прицеле

Снабженная комментарием «кто не понял, тот поймет» публикация быстро обрастает «лайками» и «перепостами». На видео кроме самого Касьянова также присутствует еще один член «Парнаса» Владимир Кара-Мурза младший.

Ранее Кадыров не раз высказывал критику в адрес представителей внесистемной оппозиции. «Этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность», — заявил лидер Чечни на встрече с журналистами 13 января.

По мнению Кадырова, к таким людям надо относиться «как к врагам народа, как к предателям», поскольку для них ничего не свято, а их действия в текущей сложной экономической ситуации продиктованы лишь жаждой наживы.