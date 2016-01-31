Лондон, 1 февраля, 2016, 00:55 — ИА Регнум. 31 января в британской резиденции Даунинг-стрит состоялись переговоры между председателем Европейского совета Дональдом Туском и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероным, где главной темой для обсуждения стала реформа отношений ЕС и Соединенного Королевства. Однако договориться сторонам не удалось, о чем по итогам встречи сообщил Туск.

1366x768.ru Лондон

В своем микроблоге в Twitter председатель Европейского совета лаконично оценил переговоры с британским премьер-министром: «Сделка не состоялась». Однако, как отметил Туск, в течение 24 часов интенсивная работа над соглашением продолжится.

При этом по времени встреча между Дональдом Туском и Дэвидом Кэмероном завершилась гораздо раньше, чем того ожидали.

В свою очередь, британский политик написал в своем Twitter после переговоров с председателем Евросовета, что встреча прошла хорошо, и Туск согласился на 24 часа переговоров перед тем, как обнародовать проект пересмотра отношений ЕС и Великобритании.

ИА REGNUM напоминает, из-за поездки в Брюссель в минувшую пятницу, 29 января, премьер-министр Великобритании отменил запланированные визиты в Швецию и Данию. В Брюсселе Кэмерон встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского парламента Мартином Шульцем.

Тогда о теме переговоров в Брюсселе, а потом и в Лондоне официально не сообщалось. Однако британские газеты The Guardian и The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в Брюсселе, сообщили, что на встрече в столице Бельгии речь шла о соглашении по одному из основных требований властей Великобритании, а именно об ограничении потока иммигрантов из других стран ЕС. Принятие этого соглашения необходимо для того, чтобы сохранить членства Соединенного Королевства в ЕС.