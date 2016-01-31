Москва, 31 января, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Россия нуждается в структурных реформах, поскольку повышение цен на черное золото или снятие санкций не приведет к высокому экономическому росту. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью Financial Times.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Ключевая проблема сейчас состоит в крайней необходимости проведения структурных реформ, потому что даже повышение цен на нефть и снятие санкций никогда не приведут к высокому (экономическому) росту, если не будут проведены реформы», — сказал он.

Греф добавил, что раньше у РФ было больше возможностей для проведения реформ, но меньше нужды для этого.

По словам главы Сбербанка, сейчас же в РФ есть острая необходимость в структурных преобразованиях, но и возможностей стало гораздо меньше, потому что реформы требуют финансовых средств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Г. Греф выступал за приватизацию Сбербанка России, но президент России Владимир Путин решил, что она несвоевременна даже в среднесрочной перспективе.