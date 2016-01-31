Москва, 31 января, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между РФ и Аргентиной о взаимной передаче осужденных для отбывания наказания. Соответствующий документ размещен в воскресенье, 31 января, на официальном портале правовой информации.

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«Ратифицировать договор между РФ и Аргентиной о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в Буэнос-Айресе 12 июля 2014 года», — говорится в документе.

Согласно договору, осужденный к лишению свободы на территории одной из стран может быть передан на территорию другой для отбывания наказания.

Отметим, что данный закон был ратифицирован Советом Федерации 27 января.