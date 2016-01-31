Анкара, 31 января, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 31 января о желании наладить отношения с Москвой и вернуть важного партнера, но Турции «необходимо понимание и со стороны России», передает Reuters.

dailymotion.com Мевлют Чавушоглу

При этом, комментируя последний авиаинцидент, Чавушоглу порекомендовал РФ «вести себя более ответственно» и не отрицать нарушение воздушного пространства.

«Невозможно скрыть подобный инцидент, если он произошел», — добавил он.

30 января МИД Турции объявил, что военный самолет РФ нарушил турецкую границу. По данным турецкой стороны, Су-34 нарушил воздушное пространство страны 29 января.

Минобороны РФ опровергло заявления Анкары о якобы имевшем место нарушении российским Су-34 турецкого воздушного пространства. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал эти высказывания «голословной пропагандой».

Отношения России и Турции переживают кризис после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 над сирийской территорией. Российский лидер Владимир Путин назвал это происшествие «ударом в спину» со стороны пособников террористов.

После инцидента Москва приостановила сотрудничество и контакты с Анкарой в различных сферах.