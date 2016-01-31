Киев, 31 января, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Посольство Украины в Париже (Франция) попросило телеканал Canal+ не транслировать фильм «Украина, маски революции» (режиссер — Поль Морейра). Об этом диппредставительство сообщило в Facebook.

YouTube Горящий Дом профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года

В заявлении говорится о том, что фильм «Маски революции», который Canal+ намерен показать 1 февраля, дает «ложное представление о ситуации на Украине». Также отмечается, что версия Морейры — «сладкая музыка для ушей сторонников теории заговора».

«Мы разочарованы, узнав, что 1 февраля Canal+ в рамках спецрасследования предоставляет эфир документальному фильму «Маски революции», который дает зрителю ложное представление о ситуации на Украине», — отмечается в заявлении.

Посольство Украины обвинило режиссера картины в манипулировании комментариями и генерации предрассудков.

«Пытаться объяснить события на Украине действиями США — нечестно и абсолютно неуважительно к гражданам нашей страны», — подчеркивается в сообщении.

Анонс фильма выложен на сайте Canal+. В аннотации к картине отмечается, что Поль Морейра снимает маски с современной Украины в спецрасследовании: речь идет о «массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами», о «вооруженных крайне правых группировках, тайно поддерживаемых США».