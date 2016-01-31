Париж, 31 января, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Власти Франции рассчитывают на отмену российского продуктового эмбарго, ставшего следствием введенных ЕС санкций против Москвы. Об этом официальный представитель правительства Франции и министр сельского хозяйства страны Стефан Ле Фоль заявил в интервью Le Monde и Europe1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Конечно, я очень хочу отмены санкций, президент Франции Франсуа Олланд этого хочет, да и все правительство разделяет эту точку зрения», — сказал французский политик.

Министр добавил, что лично обсуждал вопрос отмены эмбарго с правительством Российской Федерации. То же самое, по его словам, делал и министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который рассчитывает, что уже к лету текущего года продуктовое эмбарго будет снято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и страны ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ российские власти ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели против Москвы ограничительные меры.