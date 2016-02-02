Банжул, 2 февраля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Гамбия, демонстрировавшая соседям пример гармоничного сочетания умеренного ислама, который исповедует 98% населения страны, со светским государственным строительством, в одночасье стала «исламской республикой». Такое решение принял президент страны Яхья Джамме, обосновав свое решение борьбой с колониальным наследием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Восторга в Гамбии это решение президента не вызвало — меньше двух недель понадобилось гамбийским военным, чтобы попытаться устроить переворот. Президент вынужден был бежать из столицы, однако потом все же вернулся на штыках преданных ему войск и подавил мятеж.

Западные аналитики хором думают, что неожиданный для многих шаг президента Гамбии сделан в поисках новых спонсоров для страны. Оправдает ли себя эта ставка, и тех ли спонсоров выбрал президент Яхья Джамме, анализировал постоянный автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Обращение Гамбии к «исламским ценностям» и превращение светской страны, которая чуть не официально считалась примером построения цивилизованного африканского государства — прямое следствие череды управляемых «арабских весен» и гибели Муаммара Каддафи и светского государства в Ливии, которые поддерживали Гамбию.

Теперь Гамбия смотрит в сторону Турции — в надежде на помощь от нее.

Но, похоже, президент Гамбии немного погорячился, выбрав в качестве основного спонсора Турцию. Перспективы Турции в свете последних событий совсем не однозначны. Хватит ли у Турции ресурсов и времени заниматься поддержкой Гамбии — вопрос отнюдь не праздный.

Подробности читайте здесь: Новое исламское государство на карте

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