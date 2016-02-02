Рига, 2 февраля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Международный день памяти жертв Холокоста латвийские неофашисты отметились очередным псевдоисторическим шедевром «За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь 1941−1944». Под этим названием прошло мероприятие, целью которого было обеление нацистских преступлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Память

Корреспондент ИА REGNUM Евгений Осипов рассказывает о последних усилиях по реабилитации нацизма в Латвии.

Заведшему человечество в очередной тупик капитализму, нужен инструмент, который раз и навсегда разрешит все его противоречия — в пользу власть имущих, разумеется. Таким инструментом ничто кроме фашизма быть не может.

Латвия с ее гордыми потомками легионеров Waffen-SS и «зеленых братьев», готовыми любым путем обелить «подвиги» своих предков — лишь мелкий эпизод, но отчетливо демонстрирующий, к чему готовят человечество.

Другое дело, что Латвия делает это, пытаясь предать забвению подвиг советских солдат, спасших мир от фашизма в прошлый, когда совершалась первая попытка фашизировать весь мир. Сколько это намерена терпеть Россия?

Подробности читайте здесь: Латвийские имиджмейкеры нацистского концлагеря

Все статьи автора: Евгений Осипов