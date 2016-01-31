Москва, 31 января, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Сочи 31 января прошли переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Руководитель постсоветской республики просил Москву о поддержке во время кризиса. Согласно официальным сообщениям пресс-служб председателя правительства РФ и президента РБ Медведев обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также итоги состоявшихся 29 января в Санкт-Петербурге переговоров глав правительств России и Белоруссии.

Вылет Лукашенко в Сочи не анонсировался. Подробности переговоров Медведева с Лукашенко пресс-службами не разглашаются. Причины, по которым руковдителю постсоветской республики понадобилось срочно встретиться с главой правительства РФ, также не указаны в официальных сообщениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата ВВП Белоруссии за 2015 год упал на 3,9%. Белстат проинформировал также, что товарооборот с Россией за 2015 год упал на 26,3% до $27,5333 млрд, белорусский экспорт составил 68,4% от уровня 2014 года.