Анкара, 31 января, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отправился в длительный тур в латиноамериканские страны, чтобы «укрепить связи за пределами сфер традиционного влияния Анкары», передает Agence de France Press.

Latin America For Less Андские маски в Куско, Перу

В рамках этого тура Эрдоган посетит Перу, Эквадор и Чили. «На повестке дня переговоров с лидерами Латинской Америки стоят региональные и международные вопросы«, — уточняет AFP. Президент Турции примет участие на бизнес форумах для интенсификации экономических связей с регионом.

Ухудшение отношений с крупнейшим торговым партнером Россией и со странами региона вынуждают Анкару искать новых политических и экономических союзников. 24 ноября Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 над сирийской территорией.