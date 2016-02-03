Москва, 3 февраля, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Заявления Григория Явлинского о том, что Крым необходимо вернуть Украине, — это попытка заручиться поддержкой той части общества, которая категорически не приняла возвращение полуострова в состав России. Постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков проанализировал, какие дивиденды может принести представителям несистемной оппозиции их «непримиримая позиция» по Крыму.

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В России, как известно, живут разные люди, в том числе (хотя их не так много, как некоторым бы хотелось) есть и западопоклонники — для которых всё западное заведомо лучше, выше и чище отечественного: они ориентируются на западное право, лечатся и учат детей на Западе, жаждут только западного признания и считают, западные суды — самые справедливые суды в мире, например, «Лондонский суд — самый-пресамый правовой суд в мире». Непонятно только, почему они живут при этом в России? — ну, да ладно.

Неужели некоторые политики, давно попавшие в разряд маргинальных, в том числе Явлинский, почему-то решили, что их целевая электоральная группа — это как раз западопоклонники? И именно поэтому они навязчиво повторяют свои «мнения» о незаконности присоединения Крыма к России.

Однако смысл такого поведения в предвыборный год не вполне ясен. Потому что при подавляющем большинстве, считающем присоединение Крыма победой России, ни сторонников, ни дополнительных голосов ни Явлинскому, ни «Яблоку» таким образом не снискать. Так зачем же? Неужели главные адресаты этих заявлений — совсем не граждане России, они же — избиратели, а западные заказчики? Может, кто-то ждет повторения Болотной и Сахарова осенью этого года? Будет ли или нет осенью 2016 года повторение «Снежной революции» 2011/2012 гг., покажет время (и правительство активно над этим работает). Но заявление Явлинского et cetera, похоже, адресованы обычным спонсорам подобных «революций», а совсем не российским избирателям.

Подробности читайте здесь: Зачем Явлинскому Крым?

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