Санкт-Петербург, 31 января, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о переходе игроков «Динамо» Александра Кокорина и Юрия Жиркова в клуб с берегов Невы. Об этом сегодня, 31 января, сообщила пресс-служба клуба.

fc-zenit.ru Александр Кокорин, Юрий Жирков

«Мы рады пополнению — они помогут нам и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, — говорит он. — Это существенное усиление — игроки национальной сборной. Мы рады их видеть».

Дзюба также поделился мнением о том, как в целом проходят сборы питерской команды в Португалии.

«Набираем форму, но пока еще не 100%, — отметил нападающий. — В целом все хорошо — погода отличная, условия тоже. Так что продолжаем работать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января ФК «Зенит» официально объявил о подписании футболистов Юрия Жиркова и Александра Кокорина. По предварительным данным, петербургский клуб заплатил за 2-х игроков сборной России 2,5 млн евро.

Отмечается, что руководство московского «Динамо» также удовлетворено суммой трансфера.