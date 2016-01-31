Москва, 31 января, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе могут пройти ледяные дожди. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Betsy Weber Ледяной дождь

«С 15:00 в Москве местами пойдет снег с дождем, а с 5:00 до 10:00 понедельника ожидается ледяной дождь, — говорит он. — Возможно понижение температуры воздуха и переход через ноль градусов к отрицательным значениям».

Бирюков добавил, что в связи с этим коммунальные службы города возьмут под особый контроль столичные дворы и дороги, обеспечат усиленные дежурства и работу всех служб во время снега и ледяного дождя.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, в готовность приведено порядка 13 тыс. единиц спецтехники и около 60 тыс. человек.