Анкара, 31 января, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным «инцидент» с российским самолетом.

mpsh.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«Произошло нарушение нашего воздушного пространства российским самолетом. Подобные безответственные шаги, в которых мы видим эскалацию кризиса, не выгодны ни России, ни отношениям НАТО-РФ, ни региональному и глобальному миру, они несут только вред. Вчера эти соображения были высказаны послу РФ в Анкаре. Я одновременно попросил замминистра иностранных дел связаться с российской стороной и передать, что я лично хочу поговорить с уважаемым [Владимиром] Путиным. Наш посол проинформировал, что эта информация передана (российской стороне), но до сего момента ответа мы не получили», — заявил он.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «никаких нарушений воздушного пространства Турции самолетами российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике не было», и что «заявления турецкой стороны о якобы факте нарушения российским самолетом Су-34 воздушного пространства — голословная пропаганда».

Представитель российского военного ведомства выразил уверенность в том, что турецкие специалисты ПВО знают, что радиолокационные станции (радары), осуществляющие контроль воздушного пространства, могут фиксировать лишь высоту, курс и скорость объекта в воздухе.

«Ни один из подобных радаров не способен установить тип и государственную принадлежность воздушного объекта — России или возглавляемой США так называемой антиигиловской коалиции. Это возможно только с помощью прямого визуального контакта с другого самолета, которого не было», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, «говорить же всерьез о том, что с помощью этих радаров кто-то кого-то еще и предупреждал на «русском и английском языках», могут лишь безграмотные пропагандисты, насмотревшиеся голливудских боевиков».

ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM