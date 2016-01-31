Жиздра, Калужская область, 31 января, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Температурный режим при организации образовательного процесса в ряде сельских школ Жиздринского района Калужской области не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщил 31 января корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора района Владислав Андреев.

fedpress.ru В классах холодно

По его словам, в кабинетах и учебных помещениях образовательных организаций температура воздуха в январе этого года составляла от 14,5°С до 17,8°С. Кроме того, в дошкольной группе МКОУ «Кореневская ООШ» в игровой и спальной комнатах температура воздуха была ниже установленной СанПин для основных помещений дошкольных образовательных организаций. Между тем, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах должна составлять 18° — 24 °C.

По итогам проверки прокурор района возбудил в отношении директоров образовательных организаций и юридических лиц 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокурор района внес руководителям образовательных организаций и Жиздринского районного отдела образования представления.

Как сообщало ИА REGNUM, сроком на 7 дней, с 1 февраля 2016 года, приостановлен учебный процесс в муниципальных образовательных учреждениях Калуги. По информации Управления образования Калуги, карантин в школах областного центра объявлен в соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Калужской области и в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди учащихся.

Ранее в Калуге занятия были приостановлены занятия в 286 классах 24 школ. Еще восемь школ — №3, 6, 8, 10, 14, 23, 26 и 37 — были полностью закрыты на карантин. Кстати, решение о введении карантина принимаются самими школами. В том случае, если болеют более 20% учащихся, закрывают класс, а если более 30% — то и всю школу.