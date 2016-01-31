Москва, 31 января, 2016, 14:03 — ИА Регнум.



Оттепель

Месяц февраль текущего года станет аномально теплым на всей территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 31 января, заявил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он заявил, что на протяжении всей первой декады февраля температура воздуха будет превышать норму на 10−18 градусов практически на всей территории Российской Федерации.

Причиной такой «положительной аномалии», по словам Вилфанда, стали атлантические циклоны, пробивающие себе дорогу с Запада.

Из-за этих циклонов в европейской части России температура будет около нуля градусов ночью и до плюс пяти градусов тепла днем.