В Сети расходится фотография «Руки Бога» в небе над Мадейрой
Фуншал, Португалия, 31 января, 2016, 11:57 — ИА Регнум.
В социальных сетях набирает популярность фотография красивого атмосферного явления, запечатленного португальским блогером на острове Мадейра в Атлантическом океане.
Блогер сфотографировал огромное красно-оранжевое облако, напоминающее по форме охваченную пламенем гигантскую руку. Фотографии он выложил в сеть и сегодня, 31 января, они быстро разлетелись по интернету.
Метеорологи объяснили это интересное явление.
Они сообщают, что на фотографии запечатлено так называемое лентикулярное (его также называют линзовидным) облако. Такие облака возникают между слоями воздуха с разной температурой и из-за постоянной конденсации водяных паров не меняют своего положения в пространстве, зависая над одним местом.
Сами снимки были сделаны на рассвете. Свет восходящего солнца рассеялся в облаке и придал ему впечатляющую окраску.
В интернете этот снимок уже прозвали «Рукой Бога».