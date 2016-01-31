Фуншал, Португалия, 31 января, 2016, 11:57 — ИА Регнум.

В социальных сетях набирает популярность фотография красивого атмосферного явления, запечатленного португальским блогером на острове Мадейра в Атлантическом океане.

Фото: Navegador Mensal/Facebook «Рука Бога»

Блогер сфотографировал огромное красно-оранжевое облако, напоминающее по форме охваченную пламенем гигантскую руку. Фотографии он выложил в сеть и сегодня, 31 января, они быстро разлетелись по интернету.

Метеорологи объяснили это интересное явление.

Они сообщают, что на фотографии запечатлено так называемое лентикулярное (его также называют линзовидным) облако. Такие облака возникают между слоями воздуха с разной температурой и из-за постоянной конденсации водяных паров не меняют своего положения в пространстве, зависая над одним местом.

Сами снимки были сделаны на рассвете. Свет восходящего солнца рассеялся в облаке и придал ему впечатляющую окраску.

В интернете этот снимок уже прозвали «Рукой Бога».