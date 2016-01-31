«Надежда» переиграла курское «Динамо», и на третью строку попала «Спарта&К»
Москва, 31 января, 2016, 20:40 — ИА Регнум.
Мяч в корзине
- «Динамо» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) 80:65 (19:8, 18:16, 21:18, 22:23)
- «Казаночка» (Казань) — «Спарта&К» (Видное) 46:66 (15:23, 8:20, 12:9, 11:14)
- «Надежда» (Оренбург) — «Динамо» (Курск) 86:65 (19:16, 25:14, 21:22, 21:13)
- «Спартак» (Ногинск) — «Энергия» (Иваново) 55:53 (18:17, 12:15, 8:11, 17:10)
- УГМК (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярск) 78:40 (20:10, 27:7, 17:9, 14:14)
- МБА (Москва) — «Вологда-Чеваката» (Вологда) 70:76 (19:18, 13:9, 20:25, 18:24)
Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Премьер-лиги здесь.