Вашингтон, 31 января, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Американские инвесторы, начиная с середины января, уверены в укрепление российского рубля по отношению к доллару. Комиссия по торговле товарными фьючерсами распространила такую информацию 26 января, пишет «Московский комсомолец».

Фондовая биржа

Таким образом, в материалах Комиссии на вторник, 26 января, говорится о том, что длинные спекулятивные позиции по рублю увеличили отрыв от коротких на 2064 контракта. То есть крупные спекулятивные фонды и хендж-фонды продолжают игру по укреплению российской валюты. Причем, этот разрыв между длинными позициями и короткими по рублю является максимальным с середины ноября 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, ранее Центробанк России принял официальный курс доллара в 75 рублей: американская валюта более чем на 2% стала дешевле. По мнению специалистов, укрепление позиций рубля связано с ростом цен на нефть. Так, на пятницу, 29 января, цена за баррель марки Brent составила $35,99.

Кроме того, важную роль в укреплении рубля сыграл Банк России, который 29 января принял решение о сохранении ключевой ставки на 11%-ном уровне. Важно отметить, что с 21 января российская валюта укрепилась почти на 13%. Тогда за доллар предлагали почти 86 рублей.