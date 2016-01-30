Исламабад, 30 января, 2016, 23:29 — ИА Регнум. На днях почти полностью обесточенным остался крупнейший город Пакистана Карачи с населением более 23,5 млн человек, сообщает телеканал GEO-TV.

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Этот промышленный и финансовый центр страны оказался в буквальном смысле парализованным. Большинство предприятий, офисов, магазинов и торговых точек либо закрыты, либо их владельцы используют электрогенераторы для поддержания минимального уровня энергообеспеченности.

По предварительной версии, замыкание на ЛЭП было вызвано слишком высоким уровнем влажности по причине непрекращающихся в этом районе туманов — типичного для этого времени года явления. Авария также вызвала серьезные перебои с подачей в город питьевой воды.

Аналогичные крупномасштабные перебои в энергоснабжении также имели место в столице страны Исламабаде и многих других населенных пунктах Пакистана, где подача электричества в дома пакистанцев осуществляется лишь на четыре-пять часов в сутки.

Кабинет министров не в состоянии расплатиться с энергетическими компаниями. Одной из причин, которые привели к падению правительства Пакистанской народной партии, была его неспособность решить проблему нехватки электричества.

Планируется, что в мае текущего года в Душанбе прибудутглавы четырех стран-участниц регионального проекта CASA-1000 (Central Asia — South Asia — 1000) для участия в церемонии закладки первого камня в строительство одноименной линии электропередачи, которая предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Об этом сообщил министр энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода.

По его словам, уже известны все источники финансирования таджикского участка проекта. В частности, $45 млн будут предоставлены Таджикистану Всемирным банком, $70 млн Исламским банком развития, $110 млн Европейским банком реконструкции и развития и $70 млн Европейским инвестиционным банком.

Кроме того, вклад правительства Таджикистана в проект составит $15 млн. Ожидается, что на первом этапе реализации проекта планируется построить ЛЭП 500 кВ Датка-Худжанд, которая соединит энергосистемы Кыргызстана и Таджикистана. Также планируется возвести высоковольтную ЛЭП от Таджикистана через Афганистан к пакистанскому Пешавару. Кроме того, на всей протяженности ЛЭП планируется установить конвертерные подстанции.

Предполагается, что Пакистан начнет импортировать электричество по этой линии в 2017 году в объеме 1000 МВт в год. Если Афганистан не сможет потреблять выделенную в рамках проекта электроэнергию в объеме 300 МВт в год, то ее будет потреблять Пакистан. Реализация проекта позволит Таджикистану и Кыргызстану экспортировать в Афганистан и Пакистан электроэнергию в объеме 1300 МВт в год.

Цель проекта CASA-1000 заключается в организации экспорта излишка электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в летний период в эти две страны. Данный проект способствует разработке механизмов торговли электроэнергией и созданием Регионального электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии (CASAREM).

Завершение проекта предполагается в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределят между собой Таджикистан — $314 млн., Кыргызстан — $209 млн., Афганистан — $354 млн. Пакистан — $209 млн.