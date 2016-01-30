Сараево, 30 января, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Террористическая структура в Боснии и Герцеговине создавалась при поддержке местных политических организаций, а также при содействии западных спецслужб и разведывательных сообществ США, Британии и Франции. Об этом сообщил директор Боснийского отделения Экспертного совета по противодействию терроризму и преступности в юго-восточной Европе Джевад Гальяшевич в интервью медиа-центру «Руски Експрес».

Ахилл Бельтрам. Убийство Франца Фердинанда в Сараево. 1914

«Инфраструктура «боснийской паутины» создавалась с 1990 года, — говорит он. — Таким источником заразы в свое время для Советского Союза, и части Азии, был Афганистан. Для Европы же сегодня — это Босния и Герцеговина».

Гальяшевич уточнил, что в состав «боснийской паутины», с одной стороны, входят миссионеры, радикальные ходжи, а с другой стороны, гуманитарные организации, «с их необычными методами создания кризисов, периодических терактов и ведения гибридной войны».

По словам эксперта, «неоценимую» помощь этой организации оказывали разведывательные службы иностранных государств и легитимные спецслужбы БиГ. Кроме того, добавил Гальяшевич, активную поддержку террористическим структурам оказывали политики и исламская община.

«Босния и Герцеговина действительно является плацдармом для действий ИГ и «Аль-Каиды» в Европе, — подытожил он. — В БиГ террористическая структура создавалась не только с помощью иностранных миссионеров, в этом участвовали и политические организации БиГ, при поддержке западных спецслужб, и разведывательных сообществ США, Великобритании и Франции».