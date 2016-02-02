Москва, 2 февраля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Высказывание Владимира Путина о Владимире Ленине послужило спусковым крючком к возобновлению извечного спора русских либералов с русскими же патриотами о роли личности в истории и конкретных личностей — в судьбе нынешней России.

Диего Ривера. Человек на перепутье (фрагмент). Фреска. 1934

Обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Кленский делится с читателями своим видением проблемы, которую поднял президент России своим высказыванием о роли основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина в судьбе России.

Инициированный президентом спор волновал российское общество не одно столетие до и будет волновать не одно столетие после. Если будет это «после».

Мы живем в свободном обществе и президент, как и любой другой гражданин, конечно, имеет право на свою точку зрения. Даже более того.

Только надо отделять зерна от плевел. «Зерно» же — в том, что развалила СССР советская бюрократия с молчаливого согласия советского же общества. Кому-то не хватало «свобод» в виде возможности вести кухонные разговоры где угодно и с кем угодно, а кому-то — «колбасы» в виде Куршевеля и Турции. И в том, что от развала СССР никто не выиграл, кроме свободных посетителей Куршевеля и пожирателей разного рода «колбасы», а также добровольных вешалок для либероидной «лапши».

Теперь уже стоит вопрос об угрозе распада России. Понятно, что президент этим весьма озабочен — иначе не зашла бы речь о Ленине. Но есть ли у него, как когда-то у Ленина, силы на то, чтобы не только «управлять течением мысли», но и чтобы, как выразился Президент, «эта мысль привела к правильным результатам…».

Подробности читайте здесь: Кто должен «управлять теченьем мысли» в современном мире?

Все статьи автора: Дмитрий Кленски