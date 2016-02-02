Москва, 2 февраля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Ввиду ограничений на поставку определенных групп фармпрепаратов с отечественного рынка уже исчезли некоторые жизненно важные лекарства. Правительство РФ с февраля 2016 года вводит новые формы контроля, что приведет к пропаже еще ряда не имеющих аналогов в России препаратов.

Лекарства

Автор ИА REGNUM Алиса Агранат проанализировала ситуацию на рынке отечественных лекарственных препаратов и сделала ряд совсем не утешительных выводов и прогнозов.

Ситуация на отечественном фармакологическом рынке близка к катастрофической. Чтобы восстановить медицинское производство и довести разработку отечественных лекарств до заявленных правительством к 2020 году 50% от всех продающихся, в саму отрасль и сопутствующие ей (специалистов например готовить надо?) необходимо инвестировать такие средства, о которых не приходилось мечтать и в «тучные годы». Значит, все заявленные меры — это очередная профанация, под красивые слова о патриотизме и импортозамещении?

Также очевидно, что российский рынок лекарств западные производители без боя не отдадут. Надо ли говорить, что это означает при том уровне коррупции, о котором, надо заметить, говорят не только граждане на кухнях, а и с самых высоких трибун?

За проявление нонконформизма, в частности, за патриотизм приходится расплачиваться отказом от тех или иных удовольствий. Мы, граждане, готовы голосовать и рублем, и ногами за отечественное. Непонятно только, почему за неумение чиновников организовать разработку и производство отечественных лекарств должны расплачиваться больные неимущие граждане. А сами чиновники перестали ездить лечиться за границу и принимать зарубежные препараты? Ой-ли!

Подробности читайте здесь: Импортозамещение лекарств? Вы о чём?

Все статьи автора: Алиса Агранат