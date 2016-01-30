Новосибирск, 30 января, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Новосибирцы сегодня, 30 января, вышли на митинг, требуя объективного расследования убийства школьницы Карины Залесовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На площади Ленина собралось около 70 человек, хотя изначально заявлено было 250.

Организаторы акции говорят, что с каждым разом людей приходит все меньше — следствие длится полгода и многие уже просто не верят в его справедливый исход. Именно поэтому сегодня родители убитой девочки, родственники и знакомые семьи Залесовых, а также неравнодушные горожане пришли на главную площадь Новосибирска обсудить тот факт, что спустя полгода результаты психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого в столь жестоком убийстве школьницы отсутствуют.

«Когда на психиатрическую экспертизу отправляют человека, который в собственном доме с такой жестокостью убил девочку, то тут уже нет сомнений, что следствие затягивается. И он был уверен в собственной безнаказанности. И сколько мы не пишем и не стучимся в различные двери, везде слышим только тишину», — заявила организатор митинга и знакомая семьи Карины Залесовой Наталья Данилова.

«Вообще этот митинг уже теперь предназначен, в первую очередь, для властей, потому что постоянно, то каких-то документов не хватает, то не вовремя отправили документы, то еще какие-то отговорки мы слышим. Правосудие в лице друзей отца мальчика, делает все, чтобы развалить дело. Постоянные отговорки приходят нам. У нас такое впечатление, что делается все, чтобы обелить семью этого убийцы. Есть новая версия, о которой сообщают, что это семья шизофреников. Почему тогда они находятся в обществе? Получается, что убить нашего ребенка — они психи, а так жить в обществе — они нормальные», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM бабушка погибшей девочки Галина Залесова.

«Многие политики, общественные деятели в начале расследования заявляли, что дело взято под их контроль, но реальной помощи родители не ощущают. Мы не видим личного контроля ни от кого. Получается эти заявления, которые успокоили родителей Карины сначала, просто были голословными. Многие новосибирские политики обещали прийти на первый митинг, но ни один из них не пришел», — заявила ИА REGNUM Наталья Данилова.

При этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня на митинге можно было увидеть и представителей некоторых политических организаций и общественных объединений, но будет ли от них реальная помощь в этом деле, сказать трудно. Ведь это уже не первый митинг в память Карины Залесовой с требованием справедливого расследования по делу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года в Новосибирске уже проходил митинг в память о жестоко убитой школьнице. Тогда люди пришли на главную площадь Новосибирска на 40-й день со смерти девочки показать, что общественность пристально следит за ходом расследования дела и требует наказать убийцу.

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Напомним, 16-летняя школьница была жестоко убита вечером 28 августа 2015 года. Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из коттеджей Первомайского района Новосибирска. По подозрению в убийстве был задержан сверстник Карины Залесовой, который находился на месте преступления. После допроса следователь предъявил ему обвинение в совершении указанного преступления, и перед судом было заявлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд оставил молодого человека под домашним арестом.

Решение всколыхнуло общественность. Появилось мнение, что юноша может избежать наказания из-за влиятельного отца, известного в области бизнесмена. Позже обвиняемый все же был арестован. Была назначена психиатрическая экспертиза, однако она не смогла определить психическое состояния юноши. Повторная экспертиза в московском Институте им. Сербского также не дала окончательных результатов. Теперь юноше предстоит третья по счету экспертиза, и опять она будет проведена в Институте им. Сербского в Москве.

Отметим, 21 января суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста 16-летнему подозреваемому в убийстве Карины и оставил его под стражей до 29 июня.

Потерпевшие — мама и отец погибшей — в свою очередь заявили гражданский иск к обвиняемому и его родителям. Они выступили с требованием оплатить расходы на похороны девочки — 56 тысяч рублей, а также возместить моральный ущерб — по 10 млн в пользу каждого из родителей.