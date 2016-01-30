Выборг, Ленинградская область, 30 января, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Десять из 22-х пострадавших в аварии с автобусом на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти доставлены вертолетами МЧС в Петербург, еще одного привезли на реанимобиле. За жизнь троих человек борются врачи Выборгской межрайонной больницы — люди получили крайне тяжелые травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 января, в областном правительстве.

47.mchs.gov.ru Вертолет МЧС

«Трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии остаются в Выборгской ЦРБ, поскольку они не транспортабельны — получили черепно-мозговые травмы и повреждения спины. Восемь человек сами покинули больницу. В числе пострадавших есть несовершеннолетняя девочка, но она отделалась царапинами», — сообщили в правительстве региона. Ранее сообщалось о том, что в автобусе и среди пострадавших детей не было.

«Пострадавшие были в течение 30−40 минут доставлены в травмоцентр второго уровня — межрайонную больницу города Выборга. Все получили помощь в противошоковом отделении: им были проведены своевременные противошоковые мероприятия и выполнены операции. Пациенты, выведенные из шока и ставшие транспортабельными, с помощью авиации были переведены в травмоцентры первого уровня в Петербурге», — рассказал журналистам в Выборге главный хирург Ленинградской области Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил Эргашев, наиболее тяжелыми были четверо пострадавших с черепно-мозговыми и спинальными травмами, а также травмами груди и живота, осложненными кровотечениями. Им была оказана оперативная помощь, остановлено кровотечение, проведено переливание крови и оказаны реанимационные мероприятия. Они находятся в Выборгской ЦРБ, поскольку не транспортабельны.

«Наиболее тяжелыми остаются два пациента, за их жизнь борются бригады врачей Областной клинической больницы, состоящие из нейрохирургов, травматологов, торакальных и абдоминальных хирургов», — отметил главный хирург Ленинградской области.

Основная версия происшествия остается прежней: водитель автобуса на скользкой трассе пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, но в результате автобус столкнулся с фурой.

«Легковушку Renault закрутило на обледенелой трассе, которая не была посыпана антигололедным составом. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в фуру», — рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус, направлявшийся в Финляндию, в 09:28 столкнулся с фурой на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. В автобусе находилось 36 человек. Погибших нет.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Санкт-Петербурга были задействованы пять вертолетов. Крайний рейс по доставке пострадавших был совершен в 16:40.