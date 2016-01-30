Пекин, 30 января, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Военный корабль США незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша в Южно-Китайском море. Об этом, как передает ИА «Синьхуа», заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

U.S. Navy Эсминец Curtis Wilbur

По ее словам, китайские власти держали под наблюдением эсминец, который нарушил местное законодательство.

«Китай предпринял ряд законных мер, в частности вел наблюдение за американским кораблем и направлял ему предупреждения, — говорится в сообщении МИД. — Китайская сторона призывает американскую сторону делать как можно больше для укрепления взаимодоверия между двумя странами, а также во благо мира и стабильности в регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, акватория Южно-Китайского моря является предметом спора между Китаем и его соседями по региону. Китай заявляет, что большая часть моря, оборот торговых путей через которое превышает 5 триллионов долларов в год, принадлежит ему, в то время как члены АСЕАН Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам тоже претендуют на отдельные его части.

Китай уже осушил более 1170 гектаров новых территорий в акватории моря и развернул на них строительство объектов инфраструктуры. США считают, что действия Пекина могут создать препятствия для свободы судоходства в Южно-Китайском море, и этим объясняют свою активность в данном регионе.