Анкара, 30 января, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Вместо ранее достигнутой суммы в 3 млрд евро Турция требует теперь 5 млрд у Европейского Союза (ЕС). Информация об этом появилась в немецком издании Die Welt, которое ссылается на осведомленный источник в дипломатических кругах Брюсселя.

А. Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Анкара теперь хочет получить пять миллиардов евро, но мы готовы только дать обещанные три миллиарда», — передает издание слова европейского дипломата.

Переговоры между Брюсселем и Анкарой сейчас еще больше отягощены тем, что Анкара хочет активнее участвовать в принятии решений по выплате миллиардной помощи, пишет Die Welt.

Неделю назад, как отмечает Die Zeit, премьер Турции Ахмет Давутоглу объявил, что этой суммы явно недостаточно.

«Три миллиарда евро нужны только для того, чтобы показать политическую волю к разделению бремени», — заявил он.

Напомним, что передача Турции 3 млрд евро вызвала широкую дискуссию в ЕС.