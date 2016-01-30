Санкт-Петербург, 30 января, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Три вертолета вылетели из петербургского аэропорта «Пулково» для эвакуации пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло утром 30 января на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС. Людей доставят из Выборга в Петербург.

78.mchs.gov.ru Санитарный вертолет МЧС РОссии

«Для санитарной эвакуации привлечены два вертолета Авиационно-спасательного центра Северо-Западного регионального центра МЧС России (К-32, Ми-8) и вертолет санитарной авиации (Медспас) Bell-244», — отметили в спасательном ведомстве.

Напомним, что тяжело пострадавшие в аварии восемь человек доставлены в ЦРБ г. Выборга. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

В Выборг вертолетами прилетели из Петербурга бригады врачей Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова и Территориального центра медицины катастроф Ленинградской области.

Сейчас они находятся в больнице Выборга и обследуют пострадавших. Врачам предстоит принять решение о возможности транспортировки получивших ранения и травмы людей в больницы Санкт-Петербурга. По данным ИА REGNUM, медицинский консилиум назначен на 14:00.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус, направлявшийся в Финляндию, в 09:28 столкнулся с фурой на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. В автобусе находилось 36 человек. Погибших нет. Двадцати легко пострадавшим помощь была оказана на месте. Детей в автобусе не было.