Мельбурн, Австралия, 30 января, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Ангелик Кербер начала матч против Серены Вильямс очень сильно, хорошо подавала, уверенно пробивала с задней линии, в то время как Вильямс допускала много невынужденных ошибок, и брейк во втором гейме первго сета принёс победу немецкой теннисистке. Во втором сете Серена снизила число невынужденных ошибок, сделала один брейк и сравняла счёт. Начало третьего, решающего сета, прошло в равной борьбе, в которой Серена никак не могла избавиться от нервозности, в то время, как Кербер была собрана, играла в свой, наверное, лучший теннис, надёжный и стабильный. В шестом гейме при счёте 2:3 Вильямс на своей подаче отыграла три брейк-пойнта, сама имела гейм-поинт, совершила две двойные (не подряд), и проиграла гейм, а потом на приёме проиграла ещё один, седьмой в сете, причём всухую. Вильямс взяла свой гейм, а в девятом сделала необходимый ей брейк. В десятом гейме Кербер играла надёжно, в Вильямс допустила невынужденную ошибку на чемпионат-пойнте.

Mike McCune Ангелик Кербер

Серена Вильямс (США) [1] — Ангелик Кербер (Германия) [7] 1:2 (4:6, 6:3, 4:6)

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