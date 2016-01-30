Санкт-Петербург, 30 января, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС предупреждают жителей Петербурга и Ленобласти о недопустимости выхода на лед водоемов. Плюсовая погода с сильным ветром, установившаяся в регионе, сделала это крайне опасным.

78.mchs.gov.ru Спасательный катер МЧС на воздушной подушке на Финском заливе

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 января, в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, после проведенного мониторинга ледовой обстановки любителям зимней рыбалки рекомендовано отказаться от нее в целях собственной безопасности.

«В связи с усилением западного ветра и повышением температуры воздуха на льду появились большие трещины, и вода проступила на поверхность», — сообщили в ГУ МЧС. Это предупреждение относится и к Финскому заливу, и к рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Ранее 30 января в ГУ МЧС по Петербургу предупредили жителей об усилении юго-западного ветра до 15−18 м/с и рекомендовали гражданам соблюдать осторожность.

Температура воздуха в Петербурге днем 30 января достигает +5 градусов.

Ранее, 28 января, в ходе рейда по льду Финского залива сотрудники МЧС довели до рыбаков информацию о правилах поведения на льду, способах спасения провалившегося под лед человека и оказании пострадавшему первой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января сотрудникам МЧС уже пришлось спасать четверых рыбаков со льда Финского залива, который в тот момент еще не успел основательно замерзнуть.