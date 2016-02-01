Варшава, 1 февраля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Европе продолжается ползучая реабилитация фашизма. Редактор ИА REGNUM Дмитрий Кобзев анализировал ситуацию и размышлял о том, что мешает на этом фоне окончательному превращению России в главного врага человечества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Мы постепенно избавляемся от постсоветского морока, согласно которому Запад ненавидит коммунизм, а не Россию как таковую. Вопреки истории наших многовековых отношений с Европой, мы долгие десятилетия верили в навязанный врагом миф о том, что стоит нам только избавиться от коммунизма, как мы выйдем на столбовую дорогу цивилизации и воссоединимся с Европой.

Не будет этого, не воссоединимся. Россия, оскоромившаяся своим историческим мессианством («Москва — Третий Рим и другому не бывать») и советской историей как высшим проявлением этой исторической миссии, никогда не станет своей в семье «цивилизованных европейских наций». Не для того реабилитируют на наших с вами глазах фашизм.

Особенно отвратительно выглядят попытки превратить в антироссийские шоу даже такие мероприятия, как годовщины освобождения Красной Армией узников Освенцима.

Подробности читайте здесь: Освенцим — страж истории

Все статьи автора: Дмитрий Кобзев