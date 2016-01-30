Выборг, Ленинградская область, 30 января, 2016, 13:28 — ИА Регнум. До восьми человек выросло количество тяжело пострадавших в аварии пассажирского автобуса на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Для их доставки в Петербург из Выборга подготовлены вертолеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 января, в администрации региона. Ранее сообщалось о шести госпитализированных в тяжелом состоянии.

47.mchs.gov.ru Спасатели МЧС на месте аварии автобуса под Выборгом

«Восемь человек госпитализировано в центральную районную больницу Выборга. Из них четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии», — сообщил собеседник агентства.

Также стало известно, что вертолет МЧС доставил в выборгскую больницу из Петербурга опытного нейрохирурга и бригаду врачей из Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова.

В готовности находятся два вертолета МЧС, которые, как ожидается, могут доставить наиболее тяжело пострадавших из Выборга в областную клиническую больницу в Петербурге. Однако для транспортировки людей свое разрешение должны дать врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус, направлявшийся в Финляндию, в 09:28 столкнулся с фурой на скользкой дороге на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. В автобусе находилось 36 человек. Погибших нет. Двадцати пострадавшим помощь оказана на месте.