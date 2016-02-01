Москва, 1 февраля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Ввиду очевидного ухудшения нефтяной конъюнктуры правительство готовит очередной антикризисный план. Постоянный автор ИА REGNUM Максим Рева проанализировал готовящийся план и предположил, чем бы в действительности следовало бы заняться правительству.

funnygifts.ru Песочные куличики

Единственное, что действительно хорошо умеет делать наше правительство, так это изымать нефтяную выручку в различные фонды и осваивать гигантские бюджеты на нацпроекты.

С введением против России санкций и обвалом цен на энергоносители, к этим умениям добавилось еще и умение подгонять курс рубля под социальные обязательства государства. Видимо, и очередной антикризисный план правительства будет заключаться в очередном изымании денег из экономики и играх с курсовой разницей.

А меж тем промышленное производство в стране сокращается и продолжит сокращаться и в 2016 году. По крайней мере, об этом свидетельствуют годовые данные о промышленном производстве в России.

Надежды на то, что правительство откажется от монетарных манипуляций и воспользуется сложившейся неблагоприятной конъюнктурой для запуска жизненно необходимой стране реиндустриализации, как-то не просматриваются.

Подробности читайте здесь: Очнись, теоретик! России нужна индустриализация, а не антикризисные меры

Все статьи автора: Максим Рева