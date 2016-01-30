Париж, 30 января, 2016, 11:50 — ИА Регнум.



Николай Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. 1871

Во Франции следователи допросили Тома Фабиуса — сына министра иностранных дел Пятой Республики Лорана Фабиуса по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сегодня, 30 января, сообщает AFP.

Речь идет о следствии по делу, открытому в 2013 году с целю установить источники доходов сына высокопоставленного дипломата. Следователей, в частности, заинтересовало происхождение парижской квартиры Томы Фабиуса, купленной в 2012 году за €7 млн.

Напомним, в рамках данного расследования сын главы французского МИД был арестован в середине декабря на 12 часов.

Сын Фабиуса успел засветиться и в Америке. В ночь на 16 мая 2012 года, когда его отец получил портфель министра иностранных дел, Тома был в Лас-Вегасе и потратил в казино $3,5 млн. Проигрыш он пытался покрыть необеспеченными чеками.

Стоит отметить, что в США уголовное дело против Фабисуа была возбуждено лишь спустя год после инцидента. Прокуратура штата Невада обвиняет Тома Фабиуса в мошенничестве и воровстве.

Более того, в октябре 2015 года власти Невады выдали ордер на арест Тома Фабиуса. Теперь его могут арестовать на всей территории США. Однако этот ордер не является международным.