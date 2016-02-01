Москва, 1 февраля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Перспективы российских либералов создать партию и выиграть с ней выборы в Думу анализировал постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков — в связи со слухами о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов может возглавить одну из существующих либеральных партий.

ИА REGNUM Выборы

Современные российские либералы настолько скомпрометировали либерализм, что занять хоть какое-то представительство в парламенте они могут только чудом (сколько бы этого ни хотел Кремль, хотя и в этом есть сомнения), и то вряд ли.

Общество уже привыкло к очередным, связанным с политическим циклом обострениям активности в либеральном лагере. Кому-то, видимо, хочется, чтобы в Думе всё было, как у Ноя в ковчеге — «каждой твари по паре». Или либералам не хватает исполнительной власти, которую они заполонили, хочется и Думу заполонить.

Но поскольку Думу выбирают все-таки (хоть в какой-то степени) избиратели, то вряд ли голубая мечта российских либералов сбудется. Хотя они, конечно, будут предпринимать обычные для выборных лет ритуальные телодвижения.

Похоже, в очередной раз из ящика старьевщика достанут старых, пахнущих нафталином, всем известных кукол. Они исполнят такой же старый и до боли известный номер, и их по окончании предвыборного спектакля положат обратно в ящик — до следующего раза.

Подробности читайте здесь: Что мешает партиям системных либералов?

Все статьи автора: Михаил Нейжмаков