Грозный, 30 января, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Обвинения США в коррумпированности президента России Владимира Путина свидетельствуют о том, что против России «развязана настоящая война», считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Белый дом предпринял недружественный шаги в адрес России и её президента Владимира Путина. Сценарий расписан, как в Голливуде. Фильм BBC, комментарий Минфина США, реакция мелкого чиновника Белого дома, выразившего, якобы отношение к содержанию фильма. Это ещё раз свидетельствует, что против России развязана настоящая война. И теперь нельзя её именовать «необъявленный», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По его мнению, «прошли времена, когда войной считались только сражения с фронтами», и сегодня «одним из сильных оружий стали информационные атаки и идеологические диверсии».

«США при поддержке своих европейских вассалов стремится вызвать в России хаос, подорвать веру народа в своего национального лидера, в конечном счёте, превратить Россию в Афганистан, Ирак, Ливию, в лучшем случае, в Югославию. Они не могут смириться с тем, что санкциями, эмбарго, и тысячами других действий не смогли сломить волю руководства России, поставить наше Отечество на колени», — отметил Кадыров.

Напомним, 25 января официальный представитель Минфина США Адам Шубин, курирующий вопросы санкций против Москвы, обвинил Владимира Путина в причастности к коррупции. Глава российского государства коррумпирован, и Вашингтон знает об этом «многие, многие годы», заявил американский чиновник в интервью телерадиокомпании «Би-би-си».

Позже официальный представитель Белого дома Джон Эрнест сообщил, что заявление члена американского Минфина «наилучшим образом» отражает не только позицию Министерства финансов, но и общее мнение администрации президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 29 января заявил, что в Кремле ждут разъяснений от высшего руководства США в связи с высказываниями в адрес Владимира Путина, которые сам Песков охарактеризовал как «абсолютно беспрецедентные».

Пресс-секретарь российского лидера высказал мнение, что если бы он допустил подобные заявления в адрес президента США Барака Обамы, то был бы уволен.

Песков добавил, что оскорбительные обвинения в адрес Путина являются показательными с точки зрения заинтересованности США в результатах предстоящих выборов президента России. «Мы видим, что за океаном началась подготовка к нашим выборам», — сказал он, отметив, что со стороны американского руководства идёт информационная атака на российского президента.