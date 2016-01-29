Бейрут, 29 января, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Лидер шиитской военизированной партии «Хезболла» Сайед Хасан Насралла опроверг сообщения о том, что ИРИ вмешивается во внутренние дела Ливана. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

flickr.com Флаг «Хезболлы»

«Иран не имеет ничего общего с вопросом избрания президента в Ливане. Исламская республика не намерена вмешиваться в этот процесс», — заявил Насралла.

Ранее спикер парламента Ливана Набих Берри перенес из-за отсутствия кворума голосование по кандидатуре президента на 8 февраля. В настоящее время наибольшие шансы занять этот пост имеет предводитель ливанских католиков-маронитов 80-летний Мишель Аун, которого поддерживает «Хезболла».

Кресло президента остается вакантным уже на протяжении 20 месяцев. Экс-глава государства Мишель Сулейман сложил полномочия в мае 2014 года. С тех пор республика переживает масштабный кризис власти — католики и шииты бойкотируют работу правительства страны в надежде заполучить контроль над всем кабинетом министров.

«Наши отношения с союзниками основаны на доверии, честности и взаимном уважении», — резюмировал Насралла.

28 января ситуация в Ливане стала предметом обсуждения в Париже между главами Ирана и Франции. «Вопросы региона важны для обеих сторон. Мы заинтересованы в том, чтобы Ливан стал местом большей стабильности и безопасности, ведь Ливан — наш общий друг», — заявил Хасан Рухани по итогам переговоров с Франсуа Олландом.