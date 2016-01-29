Бразилиа, 29 января, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Бразилия проигрывает войну с комарами. С таким заявлением сегодня, 29 января, выступила президент этой страны Дилма Руссефф. Речь идет о комарах Aedes aegypti, которые являются переносчиками опасного вируса Зика.

ca.gov Комар Aedes aegypti,

Президент Бразилии провела видеоконференцию с губернаторами пяти штатов, где заболевание получило широкое распространение. После видеоконференции Руссефф заявила: «Мы проигрываем. Пока эти комары имеют возможность размножаться, мы проигрываем войну с ними. Чтобы защитить детей и беременных женщин, мы должны не допустить появления на свет новых Aedes aegypti. И мы не выиграем эту битву, если будем сидеть сложа руки. Нам нужно показать, на что способен бразильский народ».

Президент Бразилии вновь призвала граждан страны внести свой вклад в борьбу с комарами. Граждан призывают убрать все открытые резервуары с чистой водой, которые способствуют размножению комаров. Правительство собирается подать гражданам пример, проведя соответствующую инспекцию в зданиях государственных учреждений.

Вирус Зика крайне опасен для беременных. Он вызывает у ребенка микроцефалию — врожденный дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и может сопровождаться умственной отсталостью, невротическими отклонениями, нарушениями слуха и зрения.

По последним данным, с 22 октября прошлого года по 23 января в Бразилии было зарегистрировано 4180 возможных случаев микроцефалии у младенцев. Из них 270 были окончательно подтверждены соответствующими исследованиями. В 462 случаях тревога оказалась ложной.

Напомним, случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы уже в Европе.