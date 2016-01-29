Москва, 29 января, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев считает, что ключевая ставка Центробанка загоняет российское производство в угол. Об этом экономист заявил журналистам сегодня, 29 января.

aspekty.net Сергей Глазьев

Напомним, сегодня Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 11%.

Глазьев считает, что этот шаг регулятора крайне негативно скажется на производственной сфере страны, так как предприятия не смогут позволить себе кредитование.

«То, что ставка осталась неизменной, означает, что кредитов не будет для производства в нужных объёмах. Это значит, что кредит на цели экономического роста работать тоже не будет. Предприятия будут вынуждены сворачивать производства, не в силах выдерживать такую норму кредита», — сказал Глазьев.

Советник президента констатировал, что Центробанк продолжает политику сжатия денежного предложения для реального сектора.

Вместо концентрации капитала в производственной сфере он утекает в спекулятивную сферу. «Главным центром аккумулирования денег становится Московская биржа, объёмы операций на которой выросли в прошлом году в два раза. Спекулянты манипулируют курсом рубля, и вследствие этого деньги работают на разнос нашего экономического фундамента», — подчеркнул Глазьев.

Кроме того, Глазьев прокомментировал заявление заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что крупные вклады частных лиц могут принудительно конвертировать в капитал проблемных банков.

«Это всё равно что положить ядерный фугас под наше экономическое здание и его взорвать. Это повторение печального опыта Кипра, по этому пути пошёл Евросоюз. Это разрушение фундаментальных основ банковской системы, подрыв доверия населения к банкам», — считает советник президента Российской Федерации.