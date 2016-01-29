Дамаск, 29 января, 2016, 20:52 — ИА Регнум.



Taras Kalapun Сирия до войны. Пляж в Латакии

Сирийская сухопутная армия продолжает наращивать темп наступления и приближается к селению Кесаба — последнему оплоту террористов в северной провинции Латакия. Об этом сегодня, 29 января, сообщает сирийское телевидение.

Сообщается, что передовые позиции сирийских войск от Кесаба отделяет всего несколько километров. Это последний населенный пункт в провинции Латакия, который контролируют террористы.

В Латакии осталось не более 600 боевиков. Множество террористов было убито в ходе боев, очень больше число раненых, часть просто сбежала в сторону Идлиба.

Напомним, 24 января, стало известно, что сирийская армия взяла штурмом город Рабия, в провинции Латакия, который долгое время удерживали террористы.

После взятия Рабии штурмовые группы продолжили движение в сторону Кесаба.