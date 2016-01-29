Орел, 29 января, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Масштабные проверки деятельности коллекторских агентств проведет полиция в Орловской области. Об этом было заявлено 29 января на заседании Орловского обсовета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Ryan Dickey Услуги коллектора

Просьба в адрес руководителя областного УМВД Юрия Савенкова провести проверки коллекторов прозвучала от губернатора Орловской области Вадима Потомского и депутатов.

Поводом к проверкам стал случай в Ульяновске: из-за копеечного долга сотрудник коллекторского агентства, после угроз, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома должника, бутылка попала в кроватку, где спал двухлетний мальчик. В результате ребенок получил сильные ожоги.

Глава орловской полиции отметил, что случаев, подобных ульяновскому в регионе не было, и обещал провести проверки.

Накануне с предложением приостановить работу коллекторских агентств до принятия закона, регулирующих их действия, выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Глава Крыма Сергей Аксенов и вовсе призвал запретить деятельность таких структур — не временно, а окончательно.