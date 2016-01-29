Саранск, 29 января, 2016, 20:19 — ИА Регнум. В Мордовии эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в четыре раза, в Саранске — более чем в четыре раза. По сравнению с данными на 26 января количество заболевших уменьшилось на 500 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мордовии.

Медицинская лаборатория

По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Татьяны Харитоновой, по состоянию на 27 января в регионе заболели гриппом и ОРВИ 2 517 человек, из которых 1 525 проживают в Саранске. Однако за два дня в целом по республике уровень заболеваемости снизился на 17%, по Саранску — на 30%.

Всего лабораторно выявлено и подтверждено 213 случаев заболеваемости гриппом, из которых 163 случая свиного гриппа — A (H1N1)2009. В Мордовии в целом доля выявленного пандемического гриппа 2009 года составляет 76,5%.

В стационаре инфекционной больницы Саранска на 28 января пребывают 322 взрослых и 562 ребенка, из которых гриппом больны 108 взрослых и 94 ребенка.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Мордовии Елена Степанова, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ достигнут. «Сейчас необходимо предпринять все усилия, чтобы эпидемия пошла на спад», — подчеркнула она.

Отметим, что случаев смерти заболевших свиным гриппом в Мордовии не зарегистрировано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ с 29 января школы Мордовии закрыты на неделю. Также запрещено проведение массовых мероприятий с муниципальных учреждениях культуры республики.