Санкт-Петербург, 29 января, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Сотрудники СКР ведут проверку по факту смерти 23 января девочки таджикских мигрантов в детской поликлинике Калининского района Петербурга, сообщают петербургские СМИ.

Детская соска

Об этом случае 26 января стало известно от главы Управления ФМС по Петербургу и Ленобласти Елены Дунаевой. Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, по словам Дунаевой, гражданин Таджикистана принес в поликлинику девочку в возрасте год с небольшим, но она уже была мертва.

«Девочка родилась с тяжелейшей патологией: у нее был детский церебральный паралич. Мама — в нелегальном статусе. Папа имел патент. И ребенок не наблюдался ни одним врачом! Положение девочки усугублялось тем, что из-за нахождения мамы в нелегальном статусе, ребенок не имел доступа даже к самым элементарным медицинским услугам. Такие проблемы возникают у иностранных граждан постоянно», — рассказала Елена Дунаева.

По данным ряда СМИ, якобы после того, как девочка потеряла сознание, родители вызвали скорую помощь. Но, не дождавшись ее, отец повез дочь в детскую поликлинику №29 Калининского района. Однако врачи уже были не в силах помочь ребенку.

Напомним, большой общественный резонанс получила смерть в октябре 2015 года пятимесячного Умарали Назарова.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина и женщина с ребенком были доставлены в 1-й отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, откуда мальчик врачами скорой помощи был перемещен в Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. 14 октября 2015 года в 00:30 ребенок скончался.

По результатам медицинской экспертизы официально установлено, что причиной смерти Умарали Назарова стала генерализованная вирусная (цитомегаловирусная) инфекция.

По признакам возможного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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