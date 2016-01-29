Петропавловск-Камчатский, 29 января, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Прокуратура утвердила обвинительное заключение еще по одному уголовному делу в отношении 50-летнего жителя г. Елизово Камчатского края Алексея Кохана, отбывающего наказание за махинации в сфере ЖКХ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Сегодня, 29 января 2016 года, уголовное дело направлено в Елизовский районный суд Камчатского края для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. СССР «Тебя посодют, а ты не воруй»

По версии следствия, в 2012—2013 годах в г. Елизово Кохан учредил шесть управляющих компаний, руководителями которых назначил подконтрольных ему лиц. Он также создал под своим руководством три общества с ограниченной ответственностью, одно из которых якобы выполняло для управляющих компаний подрядные работы, а два других фактически вели расчетно-кассовое обслуживание по взиманию платы за коммунальные услуги и все финансовые операции указанных компаний.

Собранные с населения средства по распоряжению Кохана не перечислялись поставщику ресурсов ОАО «Камчатскэнерго», а тратились им по своему усмотрению на собственные нужды.

Кроме того, он создал два коллекторских агентства, которым управляющие компании продавали коммунальные долги граждан по заниженной стоимости. Эти агентства, взыскивая с жильцов плату в большем объеме, также не перечисляли денежные средства ресурсоснабжающей организации.

Таким образом, Кохан причинил «Камчатскэнерго» ущерб на общую сумму более 91,7 млн рублей.

Год назад, 29 января 2015 года, бывший депутат Елизовской районной Думы Алексей Кохан уже был осужден за аналогичное преступление, совершенное в 2011—2012 годах. Общая сумма нанесённого ущерба оценивалась в сумму около 52 млн рублей. Тогда суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он был лишен права заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ сроком на 2,5 года.