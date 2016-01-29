Санкт-Петербург, 29 января, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В приемной депутата Законодательного собрания Петербурга Сергея Шатуновского (фракция «Единая Россия») проходят обыски в рамках уголовного дела о ложном доносе, сообщает сетевое издание «Фонтанка.ру».

mosmonitor.ru Сотруднки ФСБ на обыске

По данным этого СМИ, обыск проводят сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые утром посетили и квартиру депутата, но не застали его дома.

По данным источника, обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). В УФСБ официально информацию об обысках не подтверждают, пишет «Фонтанка».

Сам Шатуновский подтвердил факт обысков. «Да, сотрудники ФСБ проводят обыски у меня дома и в моей приемной, изымают документы. Я им совершенно не препятствую и вообще готов сам все отдать и показать. Считаю, что обвинения против меня не обоснованы», — сказал депутат телеканалу Life78. По версии Шатуновского, дело в отношении него инспирировано по заявлению некой риелтерской фирмы, которую он обвинил в мошеннических действиях.

Ранее петербургские СМИ сообщали конфликте Сергея Шатуновского и главы муниципалитета «Литейный округ» Павла Дайняка, в основе которого лежали финансовые претензии.

Глава Центрального района Петербурга Мария Щербакова в прошлом году предложила исключить Шатуновского из партии в связи с дискредитацией «Единой России». Районая организация ЕР поддержала это предложение, однако региональный политсовет «Единой России» решил не исключать Сергея Шатуновского из партии.

Сергей Шатуновский в 1993—1995 год работал в банковской сфере, с 1995 года — помощник генерального директора, с 1999 года — генеральный директор ЗАО «Ленстройжилсервис».

В 1998 году избран депутатом муниципального совета муниципального образования «Литейный округ, с 2000 года председатель муниципального совета этого муниципального образования. С 2005 по 2011 год — депутат, глава муниципального образования «Литейный округ».

В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Одновременно возглавляет региональный благотворительный фонд «Таврический».