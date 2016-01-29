Ярославль, 29 января, 2016, 18:17 — ИА Регнум. 29 января состоялось заседание совета муниципалитета Ярославля. Одним из вопросов повестки дня было предложение об отмене партийных списков на выборах депутатов муниципалитета г. Ярославля. Как стало известно ИА REGNUM, это предложение подвергли критике представители оппозиции.

Председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин пошел навстречу оппозиционерам и не стал включать данный вопрос в повестку дня ближайшего заседания муниципалитета, которое должно пройти 3 февраля.

«Мы сегодня, на совете муниципалитета отложили вопрос об отмене партийных списков по причине того, что оппозиция не понимает своей выгоды от принятия такого решения. В связи с этим вопрос не был включен в повестку дня, это моя позиция, для максимального консенсуса внутри муниципалитета. Если вопрос будет актуален, то мы к нему вернемся, с учетом того, что на комиссии решение об отмене партийных списков было поддержано» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

У представителей оппозиции своё мнение о причинах снятия вопроса с повестки дня.

«Вопрос об отмене партийного списка был продавлен, причем продавлен грубо, с непорядочными подтасовками с «липовыми» общественными слушаниями, на которые пришли 177 человек — в основном представители мэрии и территориальных администраций, чиновники. Я не знал об этих слушаниях, это был сделано специально. Вопрос был поставлен из зала, с голоса, экс-депутатом от «Единой России» Еленой Дементьевой. Это все напоминает мелкое мошенничество. Думаю, поэтому председатель муниципалитета и не решился поставить вопрос в повестку дня заседания муниципалитета. Теперь представители «Единой России» будут думать как им выйти из этой ситуации с чистыми руками, но при этом продавить свое решение. Я уверен, что если этот вопрос вынести на масштабное общественное слушание, в большом зале, с большим количеством присутствующих избирателей, то жители, проголосуют за существующую систему выборов», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы от КПРФ Александр Лейкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 декабря прошлого года на общественных слушаниях в мэрии Ярославля заместитель председателя Общественной палаты Ярославля, экс-депутат муниципалитета Елена Дементьева предложила отменить партийные списки на выборах депутатов муниципалитета. Эту инициативу поддержали представители «Единой России» и одобрили на заседании комиссии муниципалитета по законности. 21 января представители КПРФ, ЛДПР, ПАРНАСа, «Справедливой России» и «Патриотов России» провели пресс-конференцию, на которой заявили, что считают отмену партийных списков мерой, направленной против оппозиции и выгодной только «Единой России».