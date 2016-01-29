Киев, 29 января, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы смогут ездить в страны Европейского Союза без виз с середины текущего года. Об этом украинский президент заявил журналистам сегодня, 29 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На коврике

Порошенко заявил, что 2 февраля он пойдет в Верховную Раду, чтобы завершить принятие оставшихся пяти законов, которые должны позволить гражданам Украины ездить в Европу без виз.

«Со 2 февраля я иду в парламент, чтобы мы завершили принятие оставшихся пяти законов, чтобы в середине года с украинским паспортом без виз, не ожидая и не унижая украинцев, мы могли свободно ездить в Европу», — заявил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2015 года Европейская комиссия одобрила позитивный отчет относительно выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.

После одобрения ЕК обещала внести в начале 2016 года законодательное предложение касательно внесения изменений в регламент EC.